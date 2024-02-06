6 Şubat'ta ne oldu? Ülkenin dört bir yanı yasta!

6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'nin en kara günleri olarak tarihe yazıldı. Depremler, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun olarak hissedilmişti. Ülkenin dört bir yayında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Ülkenin dört bir yanı yasta! 6 Şubat'ta ne oldu?

6 ŞUBAT'TA NE OLDU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem birçok yıkıma ve binlerce can kaybına sebep olmuştu. Depremler, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun olarak hissedilmişti.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SESSİZ YÜRÜYÜŞ!

Hatay'da 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler "Sessiz Yürüyüş" ile anıldı. Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlar, "Sessiz Yürüyüş" ile anıldı. Hatay Valiliği koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında Vali Ürgen Parkı'nda bir araya gelen kalabalık, Köprübaşına yürüdü.

"UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK, HELALLEŞMEK YOK"

Depremin meydana geldiği saat 04.17'de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Yurttaşlar, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi. Her iki anmada da sık sık, "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atıldı.