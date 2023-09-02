Ülke puanına en çok katkı yapan takım! Hangi takım ülke puanına ne kadar katkı yaptı?

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin ön eleme turlarında en başarılı ülke Türkiye oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor oynadığı toplam 24 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Peki, Ülke puanına en çok katkı yapan takım hangisi oldu? İşte, Ülke puanına en çok katkı yapan takım!

Ülke puanına en çok katkı yapan takım! Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin ön eleme turlarında en başarılı ülke Türkiye oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor oynadığı toplam 24 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Peki, Ülke puanına en çok katkı yapan takım hangisi oldu? İşte, Ülke puanına en çok katkı yapan takım ve katkı yaptıkları puan sıralaması haberimizde...

ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATKI YAPAN TAKIM

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un grup etabına gelene kadar gösterdiği başarılı performans sonrası Türkiye, UEFA sıralamasında tarihi bir sıçrama yaparak 13. sıradan 9. basamağa kadar yükseldi. Temsilcilerimizden Galatasaray, 9.5 puanla ülke puanına en çok katkı yapan takım oldu

EN FAZLA KATKI YAPAN TAKIM GALATASARAY

Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye, temsilcilerimizin aldığı puanlar sonrasında UEFA ülke sıralamasında 13. basamaktan 9. sıraya yükseldi ve puanını 26.600'den 32.850'ye çıkardı. Galatasaray, 9.5 puanla ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ AYNI PUANI TOPLADI

UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, 6.0'lık puan katkısı yaptı. Play-off turunda Genk'e elenen Adana Demirspor ise Türkiye adına 3.5 puan topladı.

Ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı: