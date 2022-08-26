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Ülke Puanı Son Durum! Ülke Puanı son maçların ardından ne oldu?

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Ülke Puanı Son Durum! Ülke Puanı son maçların ardından ne oldu?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke Puanı Son Durum! Ülke Puanı son maçların ardından ne oldu?

Ülke Puanı son durum! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke Puanı Son Durum! Ülke Puanı son maçların ardından ne oldu? İşte detaylar...

ÜLKE PUANI SON DURUM

Güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 22.700 puan ile 21. sırada bulunmaktadır.

Uyruk
# 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Puanlar
1İngiltereİngiltere22.64218.57124.35721.0002.57189.141
2İspanyaİspanya19.57118.92819.50018.4282.57178.998
3AlmanyaAlmanya15.21418.71415.21416.2142.62567.981
4İtalyaİtalya12.64214.92816.28515.7142.50062.069
5FransaFransa10.58311.6667.91618.4161.58350.164
6HollandaHollanda8.6009.4009.20019.2002.70049.100
7PortekizPortekiz10.90010.3009.60012.9163.33347.049
8İskoçyaİskoçya6.7509.7508.5007.9002.30035.200
9AvusturyaAvusturya6.2005.8006.70010.4001.90031.000
10BelçikaBelçika7.8007.6006.0006.6002.40030.400
11SırbistanSırbistan6.0006.0005.5009.5001.87528.875
12NorveçNorveç5.3753.7506.5007.6253.50026.750
13Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti6.5002.5006.6006.7004.25026.550
14İsviçreİsviçre3.9006.4005.1257.7503.25026.425
15RusyaRusya7.5834.6664.3335.3004.33326.215
16UkraynaUkrayna5.6007.2006.8004.2001.90025.700
17YunanistanYunanistan5.1004.9005.1008.0001.62524.725
18HırvatistanHırvatistan5.7504.3755.9006.0002.62524.650
19DanimarkaDanimarka4.8755.1254.1257.8002.70024.625
20İsrailİsrail2.6252.3757.0006.7504.25023.000
21TürkiyeTürkiye5.5005.0003.1006.7002.40022.700
22KıbrısKıbrıs6.1255.1254.0004.1252.70022.075
23İsveçİsveç4.1255.7502.5005.1253.00020.500
24BulgaristanBulgaristan4.0004.1254.0003.3752.75018.250
25RomanyaRomanya2.3755.8753.7502.2503.50017.750

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)


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