Ülke Puanı Son Durum! Ülke Puanı son maçların ardından ne oldu?

Uyruk

# 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Puanlar 1 İngiltere 22.642 18.571 24.357 21.000 2.571 89.141 2 İspanya 19.571 18.928 19.500 18.428 2.571 78.998 3 Almanya 15.214 18.714 15.214 16.214 2.625 67.981 4 İtalya 12.642 14.928 16.285 15.714 2.500 62.069 5 Fransa 10.583 11.666 7.916 18.416 1.583 50.164 6 Hollanda 8.600 9.400 9.200 19.200 2.700 49.100 7 Portekiz 10.900 10.300 9.600 12.916 3.333 47.049 8 İskoçya 6.750 9.750 8.500 7.900 2.300 35.200 9 Avusturya 6.200 5.800 6.700 10.400 1.900 31.000 10 Belçika 7.800 7.600 6.000 6.600 2.400 30.400 11 Sırbistan 6.000 6.000 5.500 9.500 1.875 28.875 12 Norveç 5.375 3.750 6.500 7.625 3.500 26.750 13 Çek Cumhuriyeti 6.500 2.500 6.600 6.700 4.250 26.550 14 İsviçre 3.900 6.400 5.125 7.750 3.250 26.425 15 Rusya 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 16 Ukrayna 5.600 7.200 6.800 4.200 1.900 25.700 17 Yunanistan 5.100 4.900 5.100 8.000 1.625 24.725 18 Hırvatistan 5.750 4.375 5.900 6.000 2.625 24.650 19 Danimarka 4.875 5.125 4.125 7.800 2.700 24.625 20 İsrail 2.625 2.375 7.000 6.750 4.250 23.000 21 Türkiye 5.500 5.000 3.100 6.700 2.400 22.700 22 Kıbrıs 6.125 5.125 4.000 4.125 2.700 22.075 23 İsveç 4.125 5.750 2.500 5.125 3.000 20.500 24 Bulgaristan 4.000 4.125 4.000 3.375 2.750 18.250 25 Romanya 2.375 5.875 3.750 2.250 3.500 17.750

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)



