Ülke puanı sıralamasında galibiyet kaç puan? Ülke puanı sıralamasında beraberlik kaç puanı?
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Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Peki, Ülke puanı sıralaması galibiyet kaç puan? Ülke puanı sıralaması beraberlik kaç puanı?
Ülke puanı sıralaması galibiyet kaç puan? Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Peki, Ülke puanı sıralaması galibiyet kaç puan? Ülke puanı sıralaması beraberlik kaç puanı? İşte detaylar...
ÜLKE PUANI SIRALAMASI GALİBİYET VE BERABERLİK KAÇ PUAN?
Elemelerde;
- Galibiyet: 1 puan
- Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında;
- Galibiyet: 2 puan
- Beraberlik: 1 puan.
Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)
2021-22 ve sonraki sezonlar için bonus puanlar
|Tur
|Bonus puan
|ŞL
|AL
|KL
|Ön eleme turunda elenme
|-
|-
|-
|Birinci eleme turunda elenme
|-
|-
|1
|İkinci eleme turunda elenme
|-
|-
|1,5
|Üçüncü eleme turunda elenme
|-
|-
|2
|Play-off turunda elenme
|-
|-
|2,5
|Grup aşaması katılım
|4
|3 *
|2,5 *
|Grup birinciliği
|–
|4
|2
|Grup ikinciliği
|-
|2
|1
|Son 16 turu katılım
|5
|1
|-
|Çeyrek finallere katılım
|1
|1
|-
|Yarı finaller ve final katılım
|1
|1
|1
|Bir takımın kazanabileceği maksimum puan
|38
|34
|30