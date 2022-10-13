Ülke puanı sıralamasında galibiyet kaç puan? Ülke puanı sıralamasında beraberlik kaç puanı?

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Peki, Ülke puanı sıralaması galibiyet kaç puan? Ülke puanı sıralaması beraberlik kaç puanı?