Üye Girişi
Haberler

Ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023-2024! Ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

Gündem Haberleri

Ülke puanı sıralaması güncel hali belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali!

UEFA ülke puanı sıralaması güncel! Ülke puanı sıralaması güncel hali belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali haberimizde!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İngiltere: 88,928
  2. İspanya: 75,927
  3. İtalya: 71,569
  4. Almanya: 69,552
  5. Hollanda: 52,100
  6. Fransa: 51,914
  7. Portekiz: 46,649
  8. Belçika: 34,500
  9. İskoçya: 30,450
  10. Avusturya: 28,600
  11. İsviçre: 27,875
  12. Sırbistan: 27,175
  13. Türkiye: 26,975
  14. Ukrayna: 24,700
  15. Norveç: 23,625

Ülke puanı sıralamasının tamamı şu şekildedir:

Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) 		Katsayı Takım2025-26 Katılım
2024 2023 Fark2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1Sabit İngiltere İngiltere ( L, K ; LK )18,57124,35721,00023,0002,00088,928 8/84217
2 2Sabit İspanya İspanya ( L, K )18,92819,50018,42816,5712,50075,927 8/84217
3 4artış1 İtalya İtalya ( L, K )14,92816,28515,71422,3572,28571,569 7/74217
4 3azalış1 Almanya Almanya ( L, K )18,71415,21416,21417,1252,28569,552 7/74217
5 6artış1 Hollanda Hollanda ( L, K )9,4009,20019,20013,5000,80052,100 5/54217
6 5azalış1 Fransa Fransa ( L, K ; LK )11,6667,91618,41612,5831,33351,914 6/63216
7 7Sabit Portekiz Portekiz ( L, K )10,3009,60012,91612,5001,33346,649 6/62215
8 8Sabit Belçika Belçika ( L, K )7,6006,0006,60014,2000,10034,500 5/52215
9 9Sabit İskoçya İskoçya ( L, K )9,7508,5007,9003,5000,80030,450 5/52215
10 10Sabit Avusturya Avusturya ( L, K )5,8006,70010,4004,9000,80028,600 5/52215
11 13artış2 İsviçre İsviçre ( L, K )6,4005,1257,7508,5000,10027,875 5/52215
12 11azalış1 Sırbistan Sırbistan ( L, K )6,0005,5009,5005,3750,80027,175 5/52215
13 12azalış1 Türkiye Türkiye ( L, K )5,0003,1006,70011,8000,37526,975 4/42125
14 14Sabit Ukrayna Ukrayna ( L, K )7,2006,8004,2005,7000,80024,700 5/52125
15 16artış1 Norveç Norveç ( L, K )3,7506,5007,6255,7500,00023,625 4/42125
16 17artış1 Danimarka Danimarka ( L, K )5,1254,1257,8005,9000,50023,450 4/41124
17 21artış4 İsrail İsrail ( L, K )2,3757,0006,7506,2500,50022,875 4/41124
18 15azalış3 Çekya Çekya ( L, K )2,5006,6006,7006,7500,00022,550 4/41124
19 20artış1 Yunanistan Yunanistan ( L, K )4,9005,1008,0002,1250,20020,325 5/51124
20 23artış3 İsveç İsveç ( L, K )5,7502,5005,1256,2500,62520,250 4/41124
21 19azalış2 Hırvatistan Hırvatistan ( L, K )4,3755,9006,0003,3750,25019,900 4/41124
22 24artış2 Polonya Polonya ( L, K )2,1254,0004,6257,7500,75019,250 4/41124
23 18azalış5 Rusya Rusya ( L, K ) [3] 4,6664,3335,3004,3330,00018,632 01124
24 26artış2 Romanya Romanya ( L, K )5,8753,7502,2506,2500,50018,625 4/41124
25 22azalış3 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti ( L, K )5,1254,0004,1255,1000,25018,600 4/41124
26 25azalış1 Macaristan Macaristan ( L, K )4,5004,2502,7505,8750,12517,500 4/41124
27 27Sabit Bulgaristan Bulgaristan ( L, K )4,1254,0003,3754,5000,37516,375 4/41124
28 28Sabit Slovakya Slovakya ( L, K )3,0001,5004,1256,0001,37516,000 3/41124
29 29Sabit Azerbaycan Azerbaycan ( L, K )3,3752,5004,3754,0000,75015,000 4/41124
30 32artış2 Moldova Moldova ( L, K )0,7501,3755,2503,7501,00012,125 3/41124
31 31Sabit Slovenya Slovenya ( L, K )2,0002,2503,0002,1251,25010,625 3/41124
32 37artış5 Finlandiya Finlandiya ( L, K )1,6251,3753,7502,6250,87510,250 2/41124
33 36artış3 İrlanda İrlanda ( L, K )1,2501,8752,8753,3750,75010,125 3/41124
34 35artış1 Letonya Letonya ( L, K )2,2501,3752,6252,7501,00010,000 4/41034
35 34azalış1 Lihtenştayn Lihtenştayn ( K )2,5000,5000,0006,5000,50010,000 10011
36 39artış3 Ermenistan Ermenistan ( L, K )2,7501,3751,8752,3751,3759,750 4/41034
37 33azalış4 Kosova Kosova ( L, K )1,5001,8332,3332,8751,1259,666 3/41034
38 30azalış8 Kazakistan Kazakistan ( L, K )3,3751,0002,8751,1250,7509,125 4/41034
39 44artış5 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda ( L, K )2,3752,8331,6251,2501,0009,083 3/41034
40 43artış3 Faroe Adaları Faroe Adaları ( L, K )1,1252,7501,5002,2501,1258,750 2/41034
41 41Sabit Bosna-Hersek Bosna-Hersek ( L, K )1,5002,6251,6252,0000,8758,625 3/41034
42 38azalış4 Litvanya Litvanya ( L, K )1,6251,6251,7502,3751,0008,375 3/41034
43 48artış5 İzlanda İzlanda ( L, K )0,6250,6251,5003,0002,3338,083 2/31034
44 45artış1 Malta Malta ( L, K )0,7501,5001,8752,6250,8757,625 3/41034
45 42azalış3 Lüksemburg Lüksemburg ( L, K )3,0001,0001,2501,1251,1257,500 4/41034
46 47artış1 Estonya Estonya ( L, K )0,8751,3753,6661,1660,1257,207 1/41034
47 46azalış1 Gürcistan Gürcistan ( L, K )2,2501,7501,2501,1250,7507,125 3/41034
48 49artış1 Arnavutluk Arnavutluk ( L, K )0,7502,0001,6250,8751,2506,500 2/41034
49 40azalış9 Belarus Belarus ( L, K )2,5001,5000,2500,6251,1256,000 3/41034
50 50Sabit Galler Galler ( L, K )1,0001,5001,5001,1660,5005,666 2/41034
51 52artış1 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya ( L, K )0,5001,7500,6251,6251,0005,500 2/41023
52 54artış2 Karadağ Karadağ ( L, K )1,0001,6250,7501,0001,0005,375 2/31023
53 53Sabit Andorra Andorra ( L, K )1,5000,6661,5000,6661,0005,332 3/31023
54 51azalış3 Cebelitarık Cebelitarık ( L, K )1,0001,6661,2500,8750,1664,957 1/31023
55 55Sabit San Marino San Marino ( L, K )0,0000,5000,1660,8330,3331,832 1/31023

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım Uefa Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım Uefa Avrupa Konferans Ligi'ne katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım de direkt lig aşamasına katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.

2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye 26,975 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 13. sırada yer almaktadır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023-2024! Ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title