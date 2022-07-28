Ülke Puanı Sıralaması (GÜNCEL) UEFA Ülke puanı sıralaması 2022!

# 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Puanlar 1 İngiltere 22.642 18.571 24.357 21.000 2.285 88.855 2 İspanya 19.571 18.928 19.500 18.428 2.285 78.712 3 Almanya 15.214 18.714 15.214 16.214 2.500 67.856 4 İtalya 12.642 14.928 16.285 15.714 2.285 61.854 5 Fransa 10.583 11.666 7.916 18.416 1.333 49.914 6 Hollanda 8.600 9.400 9.200 19.200 1.000 47.400 7 Portekiz 10.900 10.300 9.600 12.916 1.500 45.216 8 İskoçya 6.750 9.750 8.500 7.900 800 33.700 9 Avusturya 6.200 5.800 6.700 10.400 900 30.000 10 Belçika 7.800 7.600 6.000 6.600 900 28.900 11 Sırbistan 6.000 6.000 5.500 9.500 375 27.375 12 Rusya 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 13 Ukrayna 5.600 7.200 6.800 4.200 1.100 24.900 14 Norveç 5.375 3.750 6.500 7.625 875 24.125 15 İsviçre 3.900 6.400 5.125 7.750 500 23.675 16 Yunanistan 5.100 4.900 5.100 8.000 375 23.475 17 Çek Cumhuriyeti 6.500 2.500 6.600 6.700 625 22.925 18 Hırvatistan 5.750 4.375 5.900 6.000 375 22.400 19 Danimarka 4.875 5.125 4.125 7.800 400 22.325 20 Türkiye 5.500 5.000 3.100 6.700 400 20.700 21 Kıbrıs 6.125 5.125 4.000 4.125 400 19.775 22 İsrail 2.625 2.375 7.000 6.750 750 19.500 23 İsveç 4.125 5.750 2.500 5.125 625 18.125 24 Bulgaristan 4.000 4.125 4.000 3.375 1.250 16.750 25 Slovakya 5.125 3.000 1.500 4.125 2.000 15.750





2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)