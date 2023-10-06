Ülke Puanı Sıralaması GÜNCEL (2023) UEFA ülkeler sıralaması açıklandı mı, Türkiye kaçıncı sırada?

Ülke puanı sıralaması güncel sıralama belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali!

Uefa Ülke Puanı Sıralaması güncel! Ülke puanı sıralaması güncel hali belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali haberimizde...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

İngiltere: 90,803 İspanya: 77,989 İtalya: 73,855 Almanya: 71,624 Hollanda: 55,900 Fransa: 54,164 Portekiz: 49,316 Belçika: 39,200 TÜRKİYE: 34,350 İskoçya: 32,050 Avusturya: 30,400

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye 34,350 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer almaktadır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)