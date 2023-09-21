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Ülke Puanı Sıralaması (2023) UEFA Ülke puanı sıralaması! Ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı oldu?

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2023 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 nedir?

Ülke Puanı Sıralaması güncel! 2023 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 nedir? Detaylar...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) 		Katsayı Takım2025-26 Katılım
2024 2023 Fark2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1Sabit İngiltere İngiltere ( L, K ; LK )18,57124,35721,00023,0003,12590,053 8/84217
2 2Sabit İspanya İspanya ( L, K )18,92819,50018,42816,5713,43776,864 7/84217
3 4artış1 İtalya İtalya ( L, K )14,92816,28515,71422,3573,57172,855 7/74217
4 3azalış1 Almanya Almanya ( L, K )18,71415,21416,21417,1253,64270,909 7/74217
5 6artış1 Hollanda Hollanda ( L, K )9,4009,20019,20013,5004,20055,500 4/54217
6 5azalış1 Fransa Fransa ( L, K )11,6667,91618,41612,5833,08353,664 6/63216
7 7Sabit Portekiz Portekiz ( L, K )10,3009,60012,91612,5003,33348,649 4/62215
8 8Sabit Belçika Belçika ( L, K )7,6006,0006,60014,2004,40038,800 5/52215
9 12artış3 Türkiye Türkiye ( L, K )5,0003,1006,70011,8007,00033,600 3/42215
10 9azalış1 İskoçya İskoçya ( L, K )9,7508,5007,9003,5002,00031,650 3/52215
11 10azalış1 Avusturya Avusturya ( L, K )5,8006,70010,4004,9002,60030,400 3/52215
12 13artış1 İsviçre İsviçre ( L, K )6,4005,1257,7508,5002,00029,775 3/52215
13 11azalış2 Sırbistan Sırbistan ( L, K )6,0005,5009,5005,3751,00027,375 3/52125
14 17artış3 Danimarka Danimarka ( L, K )5,1254,1257,8005,9004,25027,200 2/42125
15 16artış1 Norveç Norveç ( L, K )3,7506,5007,6255,7503,00026,625 2/42125
16 21artış5 İsrail İsrail ( L, K )2,3757,0006,7506,2503,25025,625 2/41124
17 14azalış3 Ukrayna Ukrayna ( L, K )7,2006,8004,2005,7001,70025,600 2/51124
18 15azalış3 Çekya Çekya ( L, K )2,5006,6006,7006,7503,00025,550 3/41124
19 20artış1 Yunanistan Yunanistan ( L, K )4,9005,1008,0002,1253,80023,925 4/51124
20 24artış4 Polonya Polonya ( L, K )2,1254,0004,6257,7504,37522,875 2/41124
21 19azalış2 Hırvatistan Hırvatistan ( L, K )4,3755,9006,0003,3752,87522,525 1/41124
22 23artış1 İsveç İsveç ( L, K )5,7502,5005,1256,2501,87521,500 1/41124
23 26artış3 Romanya Romanya ( L, K )5,8753,7502,2506,2503,25021,375 41124
24 22azalış2 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti ( L, K )5,1254,0004,1255,1003,00021,350 1/41124
25 25Sabit Macaristan Macaristan ( L, K )4,5004,2502,7505,8752,75020,125 1/41124
26 18azalış8 Rusya Rusya ( L, K ) [3] 4,6664,3335,3004,3330,00018,632 01124
27 27Sabit Bulgaristan Bulgaristan ( L, K )4,1254,0003,3754,5002,37518,375 1/41124
28 29artış1 Azerbaycan Azerbaycan ( L, K )3,3752,5004,3754,0003,12517,375 1/41124
29 28azalış1 Slovakya Slovakya ( L, K )3,0001,5004,1256,0002,75017,375 2/41124
30 32artış2 Moldova Moldova ( L, K )0,7501,3755,2503,7501,75012,875 1/41124
31 31Sabit Slovenya Slovenya ( L, K )2,0002,2503,0002,1252,87512,250 1/41124
32 36artış4 İrlanda İrlanda ( L, K )1,2501,8752,8753,3751,50010,875 41124
33 33Sabit Kosova Kosova ( L, K )1,5001,8332,3332,8752,25010,791 1/41124
34 30azalış4 Kazakistan Kazakistan ( L, K )3,3751,0002,8751,1252,37510,750 1/41034
35 39artış4 Ermenistan Ermenistan ( L, K )2,7501,3751,8752,3752,25010,625 41034
36 35azalış1 Letonya Letonya ( L, K )2,2501,3752,6252,7501,62510,625 41034
37 37Sabit Finlandiya Finlandiya ( L, K )1,6251,3753,7502,6251,25010,625 1/41034
38 34azalış4 Lihtenştayn Lihtenştayn ( K )2,5000,5000,0006,5000,50010,000 10011
39 41artış2 Bosna-Hersek Bosna-Hersek ( L, K )1,5002,6251,6252,0002,0009,750 1/41034
40 43artış3 Faroe Adaları Faroe Adaları ( L, K )1,1252,7501,5002,2502,0009,625 1/41034
41 48artış7 İzlanda İzlanda ( L, K )0,6250,6251,5003,0003,8339,583 1/31034
42 44artış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda ( L, K )2,3752,8331,6251,2501,1259,208 41034
43 42azalış1 Lüksemburg Lüksemburg ( L, K )3,0001,0001,2501,1252,2508,625 41034
44 38azalış6 Litvanya Litvanya ( L, K )1,6251,6251,7502,3751,1258,500 41034
45 45Sabit Malta Malta ( L, K )0,7501,5001,8752,6251,5008,250 41034
46 46Sabit Gürcistan Gürcistan ( L, K )2,2501,7501,2501,1251,2507,625 41034
47 49artış2 Arnavutluk Arnavutluk ( L, K )0,7502,0001,6250,8752,1257,375 41034
48 47azalış1 Estonya Estonya ( L, K )0,8751,3753,6661,1660,1257,207 41034
49 40azalış9 Belarus Belarus ( L, K )2,5001,5000,2500,6251,7506,625 41034
50 52artış2 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya ( L, K )0,5001,7500,6251,6251,5006,000 41034
51 53artış2 Andorra Andorra ( L, K )1,5000,6661,5000,6661,6665,998 31023
52 50azalış2 Galler Galler ( L, K )1,0001,5001,5001,1660,6255,791 41023
53 54artış1 Karadağ Karadağ ( L, K )1,0001,6250,7501,0001,3335,708 31023
54 51azalış3 Cebelitarık Cebelitarık ( L, K )1,0001,6661,2500,8750,1664,957 31023
55 55Sabit San Marino San Marino ( L, K )0,0000,5000,1660,8330,3331,832 31023

Güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 33,600 puan ile 9. sırada bulunmaktadır.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL HESAPLANIR?

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Aynı işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanır.

Gruplar ve sonrasında;

  • Galibiyet: 400 puan
  • Beraberlik: 200 puan
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