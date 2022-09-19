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Ülke Puanı Sıralaması 2022 (GÜNCEL) UEFA Ülke puanı sıralaması SON DURUM! Türkiye kaçıncı sırada?

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Ülke Puanı Sıralaması 2022 (GÜNCEL) UEFA Ülke puanı sıralaması SON DURUM! Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2022 hali!

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Ülke puanı sıralaması! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2022 hali haberimizde..

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 25.100 puan ile 19. sırada bulunmaktadır.

Uyruk
# 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Puanlar
1İngiltereİngiltere22.64218.57124.35721.0005.00091.570
2İspanyaİspanya19.57118.92819.50018.4285.57181.998
3AlmanyaAlmanya15.21418.71415.21416.2144.75070.106
4İtalyaİtalya12.64214.92816.28515.7144.50064.069
5FransaFransa10.58311.6667.91618.4163.75052.331
6HollandaHollanda8.6009.4009.20019.2004.50050.900
7PortekizPortekiz10.90010.3009.60012.9165.33349.049
8İskoçyaİskoçya6.7509.7508.5007.9002.90035.800
9BelçikaBelçika7.8007.6006.0006.6005.20033.200
10AvusturyaAvusturya6.2005.8006.70010.4002.90032.000
11SırbistanSırbistan6.0006.0005.5009.5002.37529.375
12NorveçNorveç5.3753.7506.5007.6254.50027.750
13Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti6.5002.5006.6006.7005.25027.550
14İsviçreİsviçre3.9006.4005.1257.7504.25027.425
15UkraynaUkrayna5.6007.2006.8004.2002.90026.700
16RusyaRusya7.5834.6664.3335.3004.33326.215
17DanimarkaDanimarka4.8755.1254.1257.8003.30025.225
18HırvatistanHırvatistan5.7504.3755.9006.0003.12525.150
19TürkiyeTürkiye5.5005.0003.1006.7004.80025.100
20YunanistanYunanistan5.1004.9005.1008.0001.62524.725
21İsrailİsrail2.6252.3757.0006.7504.50023.250
22KıbrısKıbrıs6.1255.1254.0004.1253.30022.675
23İsveçİsveç4.1255.7502.5005.1253.75021.250
24BulgaristanBulgaristan4.0004.1254.0003.3753.25018.750
25MacaristanMacaristan3.2504.5004.2502.7503.87518.625

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

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