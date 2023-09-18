Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 91 sözleşmeli personel istihdam edecek. Vatandaşları heyecanlandıran duyurunun ardından ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı araması yapıldı.

91 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 91 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, 18 Eylül-29 Eylül arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubundan 60 ve üzeri puan alanların sıralaması esas alınacak. Her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANACAK?



Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, "www.uab.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.