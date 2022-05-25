Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak" - Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak"
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak" "Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası orta koridorun kıymeti çok daha fazla ortaya çıktı" "Türkiye'nin ortaya koyduğu orta koridor lojistik süper güç olma iddiasının ne kadar yerinde olduğu ortaya çıkmaktadır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak"
"Ukrayna- Rusya Savaşı sonrası orta koridorun kıymeti çok daha fazla ortaya çıktı"
" Türkiye'nin ortaya koyduğu orta koridor lojistik süper güç olma iddiasının ne kadar yerinde olduğu ortaya çıkmaktadır."
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katıldı.
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