Ulaştırma ve Altyapı Bakanı değişti mi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğinin sinyalini vermesinin ardından tüm gözler gidecek ve gelecek isimlerin kim olacağına çevrildi. Başkent kulislerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı değişti mi, Ulaştırma ve AltyapıBakanı kim olacak?

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası kabinede hangi isimlerin değişebileceği sorusu sorulmaya başlandı. Kulislerde; son dönemlerde eleştiri oklarını üzerine çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor.

Gelişmeler yakından takip edilirken henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile ilgili resmi açıklama gelmedi.