Ulaşım desteği başvurusu ne zaman 2022? Üniversitelilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin, 2022 için yılda 2 kez gidiş-dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL yapılacağı belirtildi. Peki, Ulaşım desteği başvurusu ne zaman yapılacak 2022? Üniversitelilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Ulaşım desteği başvuruları ne zaman yapılacak? Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlıyor? merak ediliyor. Ulaşım desteği başvuruları başladı mı sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan sonra aratılmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...

ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanıcı ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak. Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak. Her bir ilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek. Böylece her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek. Destek bütçesi toplam 300 milyon TL olacak. Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak. Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda öğrencilere ulaşım desteğini duyurmuştu. Konu hakkında Bakan Derya Yanık detayları açıkladı.

''Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak. Ailesinden uzakta olan üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini temin edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımız ailelerin yaşadığı vakıflarımıza müracaat ederek ulaşım biletlerini ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar onların ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz. Öğrencilerin gidiş dönüş biletlerini biz temiz edeceğiz. Sosyal yardım alan çocukların aileleri yararlanacak.Her bir bilet için 500 lira yılda bin lira. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler öğrenci arkadaşlarımızın IBAN'ına vakıflarımız tarafından yapılacak."