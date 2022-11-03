Ulaşım Desteği Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Ulaşım Desteği Ne Kadar?

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan üniversite öğrencilerine ulaşım desteğine ilişkin, detaylar netlik kazandı. Peki ulaşım desteği kimleri kapsıyor? Ulaşım desteği ne kadar? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Gündemdeki pek çok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurmuştu. Söz konusu desteğin detayları belli oldu. Peki, ulaşım desteğinden kimler faydalanabilecek, ulaşım desteği ne kadar, başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ulaşım desteğinden ailesinden uzakta eğitim gören öğrenciler yararlanabilecek. 25 yaşının altındaki lisans öğrencilerine ödeme yapılacak. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerine ulaşım desteği verilmeyecek. Ulaşım desteğinden yararlanabilmek için Türk vatandaşı şartı aranacak.

ULAŞIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Ulaşım desteği ödemeleri yılda iki kez gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada her bir öğrenci için tek yön 500 TL'ye kadar ödeme yapılacağını duyurdu.

2022 yılında 500 TL olarak belirlenen ulaşım desteği, 2023 yılında 750 TL'ye çıkarılacak. Öğrenciler, geri dönüşlerde de biletini ibraz etmek şartıyla ulaşım yardımından faydalanabilecek.

Ödeme işlemleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin İBAN hesabına aktarılacak. Ulaşım desteğinden toplam 150 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor.

Ulaşım desteği kapsamında ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş-dönüş biletleri karşılanacak. Böylece üniversite öğrencilerine 2022 yılında toplam 2 bin TL, 2023 yılında ise 3 bin TL ödeme yapılacak.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite öğrencilerine sağlanan ulaşım desteğinden yararlanabilmek için adayların gerekli şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, başvuru işlemlerini ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılabilecek. Öğrencinin yanı sıra aileleri de başvuru yapabilirler. Vakıf tarafından başvuru değerlendirilirken öğrencilere geri dönüş sağlanacak.