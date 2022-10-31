Ulaş Yeşilyurt: İlk dövmesini yaptıracaklara önemli tavsiyeler!

Son dönemin popüler dövme sanatçılarından Ulaş Yeşilyurt, dövme yaptırmak isteyenlerin sürecin ilk adımında nasıl bir figür istediklerini netleştirmeleri gerektiğini söyledi: "Dövme yapımının bana göre en önemli adımı bu; kişinin ne yaptırmak istediğine karar vermesi. Dövme kişiye özel bir sanat eseridir, biriciktir. Eğer siz de dövme yaptırmayı planlıyorsanız önce ne istediğinize karar verin. Sadece şekline değil, vücudunuzun neresine hangi büyüklükte dövme yaptırmak istediğiniz de önemli."

DOĞRU DÖVME SANATÇISINI BULUN

Ulaş Yeşilyurt'a göre sürecin ikinci adımı, dövme salonu ve dövme sanatçısı seçmek: "Hayalinizdeki dövmeyi hayata geçirebilecek dövme sanatçısını bulmanız önemli. Bunun için beğendiğiniz tarzda dövmeler yapan sanatçıları araştırıp önceki işlerini inceleyebilirsiniz." Bir başka önemli nokta da hijyen: "Dövme yaptırılan yerin steril olmasına, kullanılan ekipmanların sadece size özel olup olmadığına çok dikkat edin."

SAKIN ALKOL ALIP DÖVME YAPTIRMAYIN

Dövmenin çok acı veren bir işlem olduğunu düşünenlerin de bulunduğunu belirten Yeşilyurt, "Dövme yapılırken duyulan acı, dayanılmayacak kadar büyük değil. Sanatçının nasıl çalıştığı ve dövmenin nereye yapıldığı da acı faktörünü etkileyen unsurlar. Acıyı daha az hissedeceğini düşünerek dövme yaptırmaya alkol alıp gelenler var. Ancak kesinlikle alkol alınmaması gerektiğini, kanı sulandıracağı için işlerin daha da zorlaşacağını belirtmeliyim" dedi.

YAPIMI KADAR BAKIMI DA ÖNEMLİ

Dövme yapılan bölgenin bakımının da en az yapım aşaması kadar önemli olduğunu dile getiren Ulaş Yeşilyurt, "Dövme yapılan bölgeyi kaşımamak, nemli tutmak, darbelerden, direkt güneş ışığından ve çok sıcak sudan korumak gerekiyor. Hiçbir şekilde derisini soymayın, bırakın kendi kendine iyileşsin" diye konuştu.