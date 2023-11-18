Adana'da çekilen Sıfır Bir dizisiyle adını duyuran Kıyma dizisinde de rol alan oyuncu Ulaş Ünal hakkındaki iddiaların ardından Ulaş Ünal tutuklandı mı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Ulaş Ünal tutuklandı mı? Sıfır Bir ve Kıyma dizi oyuncusu Ulaş Ünal neden tutuklandı?

Ulaş Ünal tutuklandı mı? Sıfır Bir ve Kıyma dizi oyuncusu Ulaş Ünal neden tutuklandı?

Sıfır Bir ve Kıyma dizi oyuncusu Ulaş Ünal neden tutuklandı? Sorusu, gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılmakta. Ünal'ın geçtiğimiz aylarda bir avukatın cüzdanını çaldığı içinde tutuklandığı ancak bir süre sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Peki, Ulaş Ünal tutuklandı mı? Sıfır Bir ve Kıyma dizi oyuncusu Ulaş Ünal neden tutuklandı?

ULAŞ ÜNAL TUTUKLANDI MI?

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için torbacı olarak bilinen satıcılara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, dijital dizi/film izleme platformunda yayımlanan Sıfır Bir ve Kıyma dizileriyle tanınan Ulaş Ünal ve yanında bulunan Semih Ç. ile Süleyman Ö.'yü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde üzerlerinde uyuşturucu ile yakaladı.

Narkotik ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan Ulaş Ünal, emniyetteki ifadesinde, "Kullanıyorum, üzerimde sadece hap taşırım" dedi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ulaş Ünal, Semih Ç., İbrahim El S. tutuklanırken Süleyman Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünal, daha öncede Adana Havalimanında bir avukatın cüzdanını çaldığı için kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.