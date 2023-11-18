'Sıfır Bir' ve 'Kıyma' dizisinin oyuncusu Ulaş Ünal kimdir, kaç yaşında, suçu ne?" Merak konusu oldu. Daha önce bir avukatın cüzdanını çaldığı için tutuklanan ancak kısa süre içinde serbest kalan oyuncu Ulaş Ünal hakkında sorgular devam ediyor. Peki, Ulaş Ünal neden tutuklandı, nerede? İşte detaylar…

Ulaş Ünal neden tutuklandı, nerede? 'Sıfır Bir' ve 'Kıyma' dizisinin oyuncusu Ulaş Ünal kimdir, kaç yaşında, suçu ne?

Adana'da çekilen Sıfır Bir dizisiyle adını duyuran Kıyma dizisinde de rol alan oyuncu Ulaş Ünal, yeniden tutuklandı. Peki, Ulaş Ünal neden tutuklandı, nerede? 'Sıfır Bir' ve 'Kıyma' dizisinin oyuncusu Ulaş Ünal kimdir, kaç yaşında, suçu ne? İşte detaylar…

ULAŞ ÜNAL NEDEN TUTUKLANDI, NEREDE?

Adana'da çekilen Sıfır Bir dizisiyle adını duyuran Kıyma dizisinde de rol alan oyuncu Ulaş Ünal bu seferde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Ünal'ın geçtiğimiz aylarda bir avukatın cüzdanını çaldığı içinde tutuklandığı ancak bir süre sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

ÜZERLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDILAR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için torbacı olarak bilinen satıcılara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, dijital dizi/film izleme platformunda yayımlanan Sıfır Bir ve Kıyma dizileriyle tanınan Ulaş Ünal ve yanında bulunan Semih Ç. ile Süleyman Ö.'yü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde üzerlerinde uyuşturucu ile yakaladı.

6 PAKET MADDE VE 12 ADET İLAÇ ÇIKTI

Şüphelileri üst aramalarında satışa hazır halde 2 pakette 1.1 gram uyuşturucu madde ve 2 adet sentetik ilaç ele geçirildi. Narkotik ekipleri başka bir mahalleden de uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendiren İbrahim El S.'nin üzerinde 6 paket halinde toplam 15.68 gram madde ve 12 adet sentetik ilaç ile yakaladı. Oyuncu Ulaş Ünal ve diğer kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ÖNCE HIRSIZLIKTAN SONRA DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan Ulaş Ünal, emniyetteki ifadesinde, "Kullanıyorum, üzerimde sadece hap taşırım" dedi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ulaş Ünal, Semih Ç., İbrahim El S. tutuklanırken Süleyman Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünal, daha öncede Adana Havalimanında bir avukatın cüzdanını çaldığı için kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.

'SIFIR BİR' VE 'KIYMA' DİZİSİNİN OYUNCUSU ULAŞ ÜNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, SUÇU NE?

Ulaş Ünal, Türk televizyon dizilerinde başarılı bir çıkış yakalamış ve özellikle "Sıfır Bir" ile "Kıyma" adlı yapımlardaki rolleriyle seyircilerin ilgisini çekmiştir.

"Sıfır Bir" dizisi, suç ve polisiye türündeki yapısıyla dikkat çekmektedir ve Ulaş Ünal, bu dizideki karakteriyle seyircilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Oyuncunun etkileyici performansı, "Sıfır Bir" dizisini geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen bir yapım haline getirmiştir.

Diğer bir dizi olan "Kıyma", dram ve aile temalarını işleyen bir yapıma sahiptir. Ulaş Ünal, bu dizideki rolüyle seyircilere duygusal anlar yaşatmış ve oyunculuğuyla dikkat çekmiştir. "Kıyma" dizisindeki başarılı performansıyla da Ulaş Ünal, izleyicilerin takdirini kazanmış ve yetenekleriyle ön plana çıkmıştır. Ünal, daha öncede Adana Havalimanında bir avukatın cüzdanını çaldığı için kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.