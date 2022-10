Halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Peki, Ulaş Özdemir kimdir? Ulaş Özdemir kaç yaşında, nereli? Ulaş Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ULAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Ulaş Özdemir (d. 1976, Kahramanmaraş), Alevi-Bektaşi müziği sanatçısı, etnomüzikolog, film müziği bestecisi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde etnomüzikoloji eğitimi aldı. Aynı okulda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

ÇALIŞMALARI

Solo albümleri



Ummanda / Maraş Sinemilli Deyişleri (1998)

Bu Dem (2008)

Traces of Âşık / Âşığın İzleri (2017)

Film müzikleri

O da Beni Seviyor (2001) (Mare Nostrum'la birlikte)

Babba (2006) (Atekin Ataş'la birlikte)

Benim ve Roz'un Sonbaharı (2009)

Uzun Hikâye (2012)

Dizi müzikleri

Hızma (2002) (Engin Arslan'la birlikte)

Kapıları Açmak (2005)

Son Tercih (2007)

Kız Kaçıran (2009)

Kılıç Günü (2010)

Belgesel müzikleri

Karaman: Gelenler, Gidenler ve Kalanlar (2006)

Otel Odaları (2007)

Son Değirmenler (2008)

Dergaha Yolculuk (2009)

Yeşilçam Serüveni (2010)

10 Muharrem (2010)

Dostluğu Hatırlamak (2011)

Bûka Baranê (2013)

Nail V. (2015)

Derleme albümler

Gül Türküleri (2003) (Lütfü Gültekin türküleri)

Asker Türküleri (2003)

Kızılbaş (2009)

Ortak albümler

The Wind (2006) (Kayhan Kalhor ve Erdal Erzincan'la birlikte)

The Companion (2007) (Ali Akbar Moradi'yle birlikte)

Forabandit (2012) (Sam Karpienia ve Bijan Chemirani'yle birlikte)

Forabandit - Port (2014) (Sam Karpienia ve Bijan Chemirani'yle birlikte)

Kitaplar

Âşık Mücrimî'nin Yaşamı ve Şiirleri / Şu Diyâr-ı Gurbet Elde (2007)

Kimlik, Ritüel, Müzik İcrası: İstanbul Cemevlerinde Zakirlik Hizmeti (2016)

Senden Gayrı Âşık mı Yoktur: 20. Yüzyıl Âşık Portreleri (2017)

Diversity and Contact among Singer-Poet Traditions in Eastern Anatolia (2018) (Wendelmoet Hamelink ve Martin Greve'yle birlikte editör)

Aesthetic and Performative Dimensions of Alevi Cultural Heritage (2020) (Martin Greve ve Raoul Motika'yla birlikte editör)

Etnomüzikoloji: Kültürler ve Müzikler (2022) (Mehtap Demir ve Evrim Hikmet Öğüt'le birlikte editör)