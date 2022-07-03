Ukrayna sahilinden hareket eden Rus gemisi Sakarya'da demir attı

SAKARYA - Ukrayna kenti Berdyansk'tan hareket eden Rus bandıralı 'Zhibek Zholy' adlı kargo gemisi Sakarya'nın Karasu açıklarında demir attı.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna kenti Berdyansk'tan hareket eden tahıl yüklü geminin 1 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Türkiye'ye gelerek Sakarya Karasu sahili açıklarına demir attı. Gemi, gerekli izinlerin çıkmaması nedeniyle Karasu Limanı'na giremezken Ukrayna, Türkiye'nin gemiye el koymasını talep etti. Edinilen bilgiye göre, 7 bin ton tahılın yüklü olduğu Rus bandıralı gemi, Dış İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın izin vermesi halinde Karasu Limanı'na giriş yapabilecek ve tahıl yükünü indirebilecek. Ayrıca gerekli izinlerin çıkmadığı takdirde 7 bin ton tahıl yüklü olan gemi başka limana gitmek üzere Karasu açıklarından ayrılacak.