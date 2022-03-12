Ukrayna paralı asker başvurusu var mı? Ukrayna paralı asker alıyor mu?

Ukrayna paralı asker alıyor mu, vatandaşlar tarafından Rusya - Ukrayna savaşına Ukrayna paralı asker başvuruları ve maaşı hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Hırvatistan'dan Ukrayna'ya 200 paralı askerin geldiğini, ABD'nin de bunun hazırlığında olduğunu öne sürmüştü. Peki, Ukrayna paralı asker alıyor mu? Ukrayna paralı asker başvurusu nasıl yapılır? gibi araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

UKRAYNA PARALI ASKER ALIYOR MU?

İHA'nın haberine göre, ABD merkezli askeri güvenlik şirketi Silent Professionals, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da savaşmak üzere günlük 2 bin dolar karşılığı paralı asker ilanı paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken özel askeri güvenlik şirketi Ukrayna'ya gönderilmek üzere eski paralı asker arıyor. ABD merkezli Silent Professionals adlı özel askeri güvenlik şirketinin yayınladığı iş ilanında, "Ukrayna'daki aileleri giderek şiddetlenen çatışmadan kurtarmaya yardımcı olmak için günlük 2 bin dolar ücret karşılığı Ukrayna'ya gitmeye istekli ve birden fazla dil bilen eski askerler aranmaktadır" ifadelerine yer verildi. Kanada doğumlu Amerikalı yazar ve özel askeri şirket (PMC) uzmanı Robert Young Pelton, şu anda özel asker şirketleri için Ukrayna'da bir "piyasa çılgınlığı" olduğunu söyledi. Ancak uzamanlar, eski askerlerin savaş bölgesinde görev almasının hata ve kargaşaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

"Özel askeri şirketlere olan talep artabilir"

ABD merkezli istihbarat ve güvenlik danışmanlığı şirketi Mosaic'in Genel Müdürü Tony Schiena, ABD merkezli bir istihbarat ve güvenlik danışmanlık firmasının Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini belirterek, tahliyelerde görevli kişilerin aldığı ücretin bölgedeki karmaşıklığa bağlı olduğunu söyledi. Schiena ayrıca Mosaic'in görevlerinin silahlı olmaktan ziyade büyük ölçüde istihbarat odaklı olduğunu ifade ederek, "Çatışmanın nasıl sonuçlandığına bağlı olarak, özel askeri şirketlere sürekli bir talep olacağını düşünüyorum. Sürekli bir ihtiyaç var ve savaş tırmanmaya devam ettikçe bu talep artacaktır" dedi.

"Paralı askerlerin kaosa yol açma ihtimali var"

Afrika'da ve diğer ülkelerde görev yapan eski ABD'li paraşütçü Sean McFate ise paralı askerlerin kar için çatışmayı uzatacağını belirterek, "Paralı askerlerin çoğalmasının iyi sonuçlarının yanı sıra kaos ve kargaşaya da yol açma ihtimali var" dedi. Irak'ta paralı asker olarak çalışan eski ABD Ordusu Albayı Christopher Mayer yayınlanan ilanı ile ilgili, "Bu iş Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde gördüğünüz işlerin aynısı. Aradaki fark, çatışma bölgelerinde ölümcül güç kullanma ihtimalinin çok daha yüksek olmasıdır" dedi. Eski bir İngiliz askeri Orlando Wilson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Paralı askerlerin şu anda Ukrayna'da nasıl faaliyet gösterebileceğini anlamıyorum. Askerleri savaş bölgesinde casus olarak düşünebilirler. Bu durum hiç güvenli değil" ifadelerine yer verdi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA'YA PARALI ASKERLER GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Hırvatistan'dan Ukrayna'ya 200 paralı askerin geldiğini, ABD'nin de bunun hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Donetsk ve Luhansk birliklerinin bazı yol ve kentlerde kontrolü sağladığını aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun da bazı bölgelerde de ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Ukrayna'ya batılılar tarafından paralı askerlerin gönderildiğini iddia eden Konaşenkov, " Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerler, Rus ekipman ve malzeme konvoylarının yanı uçaklara sabotaj ve saldırılar düzenliyor. Yabancı paralı askerlerin tüm saldırıları, Batı'nın Kiev rejimine sağladığı silahlar kullanılarak gerçekleştiriliyor" dedi. Bu askerlerin ciddi eğitim alınması gereken Javelin ve Stinger sistemleri kullanabildiğinden bahseden Konaşenkov, ABD tarafından da Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesi konusunda çalışma başlatıldığını öne sürdü. Batılı ülkelerden de bu yönde çalışmalar başlatıldığını söyleyen Konaşenkov, "İngiltere, Danimarka, Letonya, Polonya ve Hırvatistan, vatandaşlarının Ukrayna topraklarındaki askeri faaliyetlere katılmasına yasal olarak izin verdi. Fransız Yabancı Lejyonu komutanlığı, Kiev rejimine yardım etmek için etnik Ukraynalı askerler göndermeyi planlıyor" dedi.

"HIRVATİSTAN'DAN, UKRAYNA'YA 200 PARALI ASKERİN GELDİ"

Hırvatistan'dan, Ukrayna'ya 200 paralı askerin geldiğini aktaran Konaşenkov, "Yalnızca geçen hafta, Hırvatistan'dan yaklaşık 200 paralı asker Polonya üzerinden geldi ve güneydoğu Ukrayna'daki milliyetçi taburlardan birine katıldı. Hırvatistan'ın Moskova Büyükelçiliği'ndeki Savunma Ataşesi bugün Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya gelecek olan tüm savaşçıları uyaran Konaşenkov, "Kiev milliyetçi rejimine yardım etmek için Batı tarafından gönderilen tüm paralı askerlerin uluslararası hukuka göre savaşçı olmadığını resmen vurgulamak istiyorum. Savaş esiri statüsüne sahip değillerdir. Gözaltına alındıktan sonra yabancı paralı askerleri bekleyen en iyi şey cezai kovuşturmadır. Kiev milliyetçi rejimi için savaşmayı planlayan yabancı ülke vatandaşlarını seyahat öncesi iki kez düşünmeye çağırıyoruz" dedi.

Haberler.com - Gündem