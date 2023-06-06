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Ukrayna neden acil toplantı kararı aldı? Ukrayna savaşı son durum nedir?

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Ukrayna neden acil toplantı kararı aldı ve Ukrayna savaşı son durum nedir gündeme geliyor. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya kontrolünde bulunan Nova Kakhovka barajı vuruldu. Ukrayna neden acil toplantı kararı aldı ve Ukrayna savaşı son durum nedir merak ediliyor. Peki, Ukrayna neden acil toplantı kararı aldı? Ukrayna savaşı son durum nedir?

Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktıNova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki baraj vuruldu! Ukrayna lideri Zelenski acil toplantı kararı aldıSon dakika: Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki baraj vuruldu! Ukrayna lideri Zelenski acil toplantı kararı aldı

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vuruldu, bölgede su baskını yaşanıyor. Ukrayna neden acil toplantı kararı aldı ve Ukrayna savaşı son durum nedir araştırılıyor. Ukrayna neden acil toplantı kararı aldı ve Ukrayna savaşı son durum nedir gündeme geliyor. Ukrayna neden acil toplantı kararı aldı? Ukrayna savaşı son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

UKRAYNA NEDEN ACİL TOPLANTI KARARI ALDI?

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya kontrolünde bulunan Nova Kakhovka barajı vuruldu. Baraj yakınında tahliye başladı, su seviyesinin 5 saatte kritik seviyeye ulaşacağı açıklandı. Rus yetkililerin açıklamasında "Barajın gövdesindeki hasar büyük, Zaporijya Nükleer Santrali'nde henüz risk yok" ifadelerine yer verildi. Ukrayna lideri Zelenski ise acil toplantı kararı aldı.

UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM NEDİR?

Nova Kakhovka Belediye Başkanı barajın top atışlarıyla vurulduğunu açıkladı. Rus yetkililerin yaptığı açıklamada "Barajın vurulması sonucu Zaporijya Nükleer Santrali'nde henüz riskli bir durum yok" denildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri barajın Rus güçleri tarafından vurulduğunu açıklarken, su seviyesinin 5 saatte kritik seviyeye ulaşacağı ve barajdaki yıkımdan 80'e yakın yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Nova Kakhova barajındaki patlamayla ilgili acil bir toplantı kararı aldığını duyurdu.

Ukrayna neden acil toplantı kararı aldı? Ukrayna savaşı son durum nedir?

Ukrayna neden acil toplantı kararı aldı? Ukrayna savaşı son durum nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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