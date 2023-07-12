Ukrayna'nın Nato üyeliği konusu gündemde. Kullanıcılar tarafından Ukrayna Nato'ya üye oldu mu sorusu araştırılmaktadır. Son gelişmeler ve Ukrayna'nın Nato üyeliğiyle ilgili detaylar haberimizde.

Litvanya'nın Vilnius şehrinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Genel Sewkreter Jens Stoltenberg Ukrayna'nın Nato üyeliğine dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna Nato üyesi olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından toplantı sonrasında Ukrayna'nın Nato üyeliği hakkında son durumu araştırmaktadır. Peki, Ukrayna Nato üyeliği onaylandı mı? Ukrayna Nato üyesi mi? Detaylar haberimizde...

UKRAYNA NATO ÜYELİĞİ ONAYLANDI MI?

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler zirvesi başladı. Kritik konu başlıklarının olduğu zirvede Rusya ile savaş haline olan Ukrayna'nın ittifaka üyeliği de ele alınıyor. NATO Liderler Zirvesi'nde Genel Sewkreter Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırma konusunda 3 maddelik planda anlaştık. NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız." dedi.