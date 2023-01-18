Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü? Ukrayna İçişleri Bakanı yaşıyor mu, sağlık durumu ne?

Brovary'de gerçekleşen kaza nedeniyle Ukrayna İçişleri Bakanının sağlık durumunu merak eden birçok kişi Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü? Sorusuna ve Ukrayna İçişleri Bakanının sağlık durumu ne? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü? Ukrayna İçişleri Bakanı yaşıyor mu? Ukrayna İçişleri Bakanının sağlık durumu ne?

Ukrayna: Helikopter kazasının nedeninin sabotaj mı arıza mı olduğu araştırılıyor

Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü? Sorusu, meydana gelen kazanın duyulması ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Rusya'nın işgaline karşı savaşan Ukrayna'da meydana gelen kazanın sonucunda Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü? Sorusu, arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü? Ukrayna İçişleri Bakanı yaşıyor mu? Ukrayna İçişleri Bakanının sağlık durumu ne?

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ MÜ?

Brovary'de gerçekleşen kazada helikopter çocuk yuvası ve apartmanın üstüne çakıldı. Yerel medya, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini ve en az beş kişinin de yaralandığını duyurdu. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı, yardımcısı ve müsteşar dahil 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, yaptığı açıklamada, helikopterin düştüğü yerin bir anaokuluna yakın olduğunu ve herkesin tahliye edildiğini belirtti.

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI KİMDİR?

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski'dir. Denis Anatoliyoviç Monastırski 12 Haziran 1980 doğumludur ve 26 Temmuz 2021'den beri Ukrayna İçişleri Bakanı olan Ukraynalı avukat ve siyasetçidir.