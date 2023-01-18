Ukrayna İçişleri Bakanı kimdir, adı ne? Ukrayna İçişleri Bakanı neden öldü?

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir helikopter, binaya düştü. Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişi hayatını kaybetti. Peki Ukrayna İçişleri Bakanı kimdir? Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü, neden öldü? merak edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü? Ukrayna İçişleri Bakanı yaşıyor mu, sağlık durumu ne?

Ukrayna İçişleri Bakanı kimdir? Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir helikopter, binaya düştü. Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişi hayatını kaybetti. Peki Ukrayna İçişleri Bakanı kimdir? Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü? merak edildi. İşte detaylar...

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI KİMDİR?

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski'dir. Denis Anatoliyoviç Monastırski 12 Haziran 1980 doğumludur ve 26 Temmuz 2021'den beri Ukrayna İçişleri Bakanı olan Ukraynalı avukat ve siyasetçidir.

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary kentinde bir helikopter binaya düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı, yardımcısı ve müsteşar dahil 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, yaptığı açıklamada, helikopterin düştüğü yerin bir anaokuluna yakın olduğunu ve herkesin tahliye edildiğini belirtti.