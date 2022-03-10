Ukrayna hangi dili konuşuyor merak ediliyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken vatandaşlar iki ülke hakkında bilgi sahibi olmak için çeşitli soruları araştırmaya başladı. Bu sorulardan biri de Ukrayna'nın dili hakkında. Peki, Ukrayna hangi dili konuşuyor? Ukrayna'nın dili nedir? İşte yanıtı...

UKRAYNA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Ukrayna'nın resmi dili Ukraynaca'dır. Ukraynaca, Doğu Slav dillerine ait bir dildir. Tarihsel olarak Rutence veya Küçük Rusça olarak da bilinir.

Ukraynaca Kiril alfabesi ile yazılır. Rusça, Lehçe, Slovakça gibi yakın akrabası olan Slav dilleriyle ortak kelime haznesi geniştir.

Tarihsel dilbilimciler, Ukrayna dilinin kökenini orta çağdan kalma Kiev Knezliğinin Eski Doğu Slavcasına kadar izler. Kiev Knezliğinin dağılmasından sonra dil, Rutence adı verilen bir forma dönüştü. Rutence ile birlikte, modern Ukrayna topraklarında, Kilise Slavcası'nın Kiev versiyonu ayin törenlerinde de kullanıldı. Ukraynaca, Kazak Hetmanlığı'nin kurulmasıyla ilişkili olarak 17. yüzyılın sonlarından beri yaygın olarak kullanılmaktadır. 1804'ten Rus Devrimi'ne kadar, Ukrayna dili, Ukrayna'nın büyük bölümünün (Orta, Doğu ve Güney) bulunduğu Rus İmparatorluğu'ndaki okullarda yasaklandı. Dilin hiçbir zaman yasaklanmadığı Batı Ukrayna'da türkülerde (gezgin müzisyenler) ve önde gelen yazarlar arasında her zaman yeterli bir temelde korunmuştur.

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