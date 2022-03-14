Ukrayna gönüllü askerlik başvurusu nedir? Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Ukrayna saflarında savaşmak isteyen binlerce vatandaş Ukrayna gönüllü askerlik başvurusu var mı? Ukrayna gönüllü askerlik başvurusu nasıl yapılır araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Ukrayna gönüllü askerlik başvurusu ve detaylar haberimizde...

UKRAYNA GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU!

İHA'nın haberine göre, ABD merkezli askeri güvenlik şirketi Silent Professionals, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da savaşmak üzere günlük 2 bin dolar karşılığı paralı asker ilanı paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken özel askeri güvenlik şirketi Ukrayna'ya gönderilmek üzere eski paralı asker arıyor. ABD merkezli Silent Professionals adlı özel askeri güvenlik şirketinin yayınladığı iş ilanında, "Ukrayna'daki aileleri giderek şiddetlenen çatışmadan kurtarmaya yardımcı olmak için günlük 2 bin dolar ücret karşılığı Ukrayna'ya gitmeye istekli ve birden fazla dil bilen eski askerler aranmaktadır" ifadelerine yer verildi. Kanada doğumlu Amerikalı yazar ve özel askeri şirket (PMC) uzmanı Robert Young Pelton, şu anda özel asker şirketleri için Ukrayna'da bir "piyasa çılgınlığı" olduğunu söyledi. Ancak uzamanlar, eski askerlerin savaş bölgesinde görev almasının hata ve kargaşaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

"Özel askeri şirketlere olan talep artabilir"

ABD merkezli istihbarat ve güvenlik danışmanlığı şirketi Mosaic'in Genel Müdürü Tony Schiena, ABD merkezli bir istihbarat ve güvenlik danışmanlık firmasının Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini belirterek, tahliyelerde görevli kişilerin aldığı ücretin bölgedeki karmaşıklığa bağlı olduğunu söyledi. Schiena ayrıca Mosaic'in görevlerinin silahlı olmaktan ziyade büyük ölçüde istihbarat odaklı olduğunu ifade ederek, "Çatışmanın nasıl sonuçlandığına bağlı olarak, özel askeri şirketlere sürekli bir talep olacağını düşünüyorum. Sürekli bir ihtiyaç var ve savaş tırmanmaya devam ettikçe bu talep artacaktır" dedi.

"Paralı askerlerin kaosa yol açma ihtimali var"

Afrika'da ve diğer ülkelerde görev yapan eski ABD'li paraşütçü Sean McFate ise paralı askerlerin kar için çatışmayı uzatacağını belirterek, "Paralı askerlerin çoğalmasının iyi sonuçlarının yanı sıra kaos ve kargaşaya da yol açma ihtimali var" dedi. Irak'ta paralı asker olarak çalışan eski ABD Ordusu Albayı Christopher Mayer yayınlanan ilanı ile ilgili, "Bu iş Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde gördüğünüz işlerin aynısı. Aradaki fark, çatışma bölgelerinde ölümcül güç kullanma ihtimalinin çok daha yüksek olmasıdır" dedi. Eski bir İngiliz askeri Orlando Wilson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Paralı askerlerin şu anda Ukrayna'da nasıl faaliyet gösterebileceğini anlamıyorum. Askerleri savaş bölgesinde casus olarak düşünebilirler. Bu durum hiç güvenli değil" ifadelerine yer verdi.

Gönüllü asker olmak isteyen ABD vatandaşları Ukrayna büyükelçiliğine akın etti

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Ukrayna saflarında savaşmak isteyen binlerce ABD vatandaşı, Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliğine başvurdu.

Gönüllü asker olmak isteyen yüzlerce kişi, Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ukraynalı diplomatlar, gönüllülerin kayıtlarını tutmaya başlarken, artan ilgi büyükelçiliğin askerlik şubesine döndüğü yorumlarına neden oldu.

Ukraynalı Askeri Ateşe Tümgeneral Borys Kremenetskyi, "(Gönüllüler) Bu savaşın adil olmadığını ve gidip yardım etmek zorunda olduklarını hissediyorlar." dedi.

Kremenetskyi, gönüllülerin paralı asker olmadığına işaret ederek bunun sadece insanların Ukrayna'nın özgürlük savaşına iyi niyet göstergesi olduğunu kaydetti.

Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 6 bin gönüllü başvurusu aldıklarını aktaran Kremenetskyi, gönüllülerin çoğunun askerlik tecrübelerinin bulunmadığını ifade etti.

Kremenetskyi, ABD'lilere gösterdikleri iyi niyet ve destek için teşekkür ederek, Rusların sadece demir yumruk ve silahla durdurulabileceğini belirtti.

Şimdiye kadar çoğu eski asker olan yaklaşık 100 ABD'linin Ukrayna'ya gittiğini ifade eden Kremenetskyi, gönüllülerin kendi imkanlarıyla Polonya üzerinden ülkeye gidebileceklerini dile getirdi.

Ukrayna'ya gönüllü gitmek isteyen grupları yönlendiren Kanadalı eski milletvekili Borys Wrzesnewskyj de ülkede yaklaşık bin kişinin Ukrayna'ya gönüllü asker olarak gitmek istediğine işaret etti.

Ukraynalı yetkililer, şimdiye kadar Ukrayna saflarında savaşa katılmak için yaklaşık 20 bin gönüllünün ülkeye geldiği bilgisini paylaşıyor.

ABD makamları ise vatandaşlarının Ukrayna'ya savaşmaya gitmesine sıcak bakmazken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ukrayna'daki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmeleri ve ABD'lileri bu ülkeye gitmemeleri konusunda bir süredir açıkça uyarıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA'YA PARALI ASKERLER GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Hırvatistan'dan Ukrayna'ya 200 paralı askerin geldiğini, ABD'nin de bunun hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Donetsk ve Luhansk birliklerinin bazı yol ve kentlerde kontrolü sağladığını aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun da bazı bölgelerde de ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Ukrayna'ya batılılar tarafından paralı askerlerin gönderildiğini iddia eden Konaşenkov, " Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerler, Rus ekipman ve malzeme konvoylarının yanı uçaklara sabotaj ve saldırılar düzenliyor. Yabancı paralı askerlerin tüm saldırıları, Batı'nın Kiev rejimine sağladığı silahlar kullanılarak gerçekleştiriliyor" dedi. Bu askerlerin ciddi eğitim alınması gereken Javelin ve Stinger sistemleri kullanabildiğinden bahseden Konaşenkov, ABD tarafından da Ukrayna'ya paralı asker gönderilmesi konusunda çalışma başlatıldığını öne sürdü. Batılı ülkelerden de bu yönde çalışmalar başlatıldığını söyleyen Konaşenkov, "İngiltere, Danimarka, Letonya, Polonya ve Hırvatistan, vatandaşlarının Ukrayna topraklarındaki askeri faaliyetlere katılmasına yasal olarak izin verdi. Fransız Yabancı Lejyonu komutanlığı, Kiev rejimine yardım etmek için etnik Ukraynalı askerler göndermeyi planlıyor" dedi.

"HIRVATİSTAN'DAN, UKRAYNA'YA 200 PARALI ASKERİN GELDİ"

Hırvatistan'dan, Ukrayna'ya 200 paralı askerin geldiğini aktaran Konaşenkov, "Yalnızca geçen hafta, Hırvatistan'dan yaklaşık 200 paralı asker Polonya üzerinden geldi ve güneydoğu Ukrayna'daki milliyetçi taburlardan birine katıldı. Hırvatistan'ın Moskova Büyükelçiliği'ndeki Savunma Ataşesi bugün Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya gelecek olan tüm savaşçıları uyaran Konaşenkov, "Kiev milliyetçi rejimine yardım etmek için Batı tarafından gönderilen tüm paralı askerlerin uluslararası hukuka göre savaşçı olmadığını resmen vurgulamak istiyorum. Savaş esiri statüsüne sahip değillerdir. Gözaltına alındıktan sonra yabancı paralı askerleri bekleyen en iyi şey cezai kovuşturmadır. Kiev milliyetçi rejimi için savaşmayı planlayan yabancı ülke vatandaşlarını seyahat öncesi iki kez düşünmeye çağırıyoruz" dedi.

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