Ukrayna Dünya Kupası'nda var mı? Ukrayna Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Ukrayna Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Ukrayna Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Ukrayna Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Ukrayna Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Ukrayna Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Ukrayna Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Ukrayna Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

UKRAYNA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Ukrayna 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?