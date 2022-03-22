Ukrayna'da Sıkıyönetim Uzatıldı - Haberler

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Ukrayna'da Sıkıyönetim Uzatıldı

Xinhua - Genel
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Ukrayna'da Sıkıyönetim Uzatıldı

KİEV, 21 Mart (Xinhua) — Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar kırılan camlarını onarmak amacıyla plastik örtüler almak için sıraya giriyor, 17 Mart 2021. Ukrayna Parlamentosu Basın Ofisi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini uzatan bir yasa tasarısını imzaladı. Yasa ile 26 Mart'ta son bulması planlanan sıkıyönetim, 30 gün uzatıldı. (Fotoğraf: […]

KİEV, 21 Mart (Xinhua) — Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar kırılan camlarını onarmak amacıyla plastik örtüler almak için sıraya giriyor, 17 Mart 2021. Ukrayna Parlamentosu Basın Ofisi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini uzatan bir yasa tasarısını imzaladı. Yasa ile 26 Mart'ta son bulması planlanan sıkıyönetim, 30 gün uzatıldı. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)

Xinhua / Genel

21 Mart, Ukrayna, Pazar, Kiev, Genel, Haberler

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