Ukrayna'da ne oldu? (Video) Ukrayna'da hangi AVM vuruldu? Rusya neden AVM'ye saldırdı, AVM nerede, haritadaki yeri neresi?
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Son dakika gelen haberlere göre, Rusya, Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzeyle vurdu. Bunun akabinde vatandaşlar, Ukrayna'da ne oldu? Ukrayna'da hangi AVM vuruldu? Rusya'nın füze saldırısı yaptığı AVM nerede, haritadaki yeri neresi? merak etti. İşte detaylar...
Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor. Peki, Ukrayna'da ne oldu? (Video) Ukrayna'da hangi AVM vuruldu? Rusya'nın füze saldırısı yaptığı AVM nerede, haritadaki yeri neresi? Ukrayna'da neden AVM saldırısı yapıldı? Rusya hangi AVM'ye saldırdı? Ayrıntılar sizlerle...
Rusya, Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırı anında içeride binden fazla sivilin olduğunu söyledi. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 2 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.
Rus ordusu öğle saatlerinden sonra Ukrayna'nın Poltava bölgesinde yer alan Kremençuk şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırı ülkede büyük paniğe neden olurken Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenski konuyla ilgili açıklama yaptı.
Rusya, Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzeyle vurdu. AVM'nin Ukrayna'nın KREMENÇUK şehrinde olduğu belirtildi.
Vladmir Zelenski, "Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri isabet etti, içeride 1000'den fazla sivil vardı. Kurbanların sayısını hayal etmek bile imkansız" ifadelerini kullandı.
Zelenski şöyle konuştu: "İşgalciler binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine füze attı. Alışveriş merkezi yanıyor, kurtarma ekipleri yangını söndürüyor, kurbanların sayısı hayal bile edilemez. Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Rusya, acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor." dedi.
Yaşanan saldırının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre alışveriş merkezine füze saldırısında en az iki kişi öldü, 9'u ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırı sonrası gelen görüntüler, ağır hasar görmüş, çökmekte olan binanın alevler içinde kaldığını ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını gösteriyor.
Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Meletskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde olduğunu duyurdu. Füzenin isabet ettiği alanın çok kalabalık bir bölge olduğunu açıklayan Meletskiy, saldırının ardından ölümlerin meydana geldiğini belirtti.
İşte bölgeden gelen ilk görüntüler: