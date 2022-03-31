Ukrayna'da İnsani Koridorlar Kuruldu
Xinhua - Genel
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ZAPORİJYA, 31 Mart (Xinhua) — Vereshchuk, koridorlardan ikisinin Ukraynalı sivillerin Rusya güçleri tarafından ele geçirilen Zaporijya bölgesinin güneyindeki Melitopol ve Enerhodar şehirlerinden kaçmasını sağlamak için kurulduğunu belirtti. Vereshchuk, bir diğer insani koridorun da Donetsk bölgesinin doğusunda, aktif çatışmaların sürdüğü Mariupol kentinden insanları tahliye etmek için kurulduğunu ifade etti.
ZAPORİJYA, 31 Mart (Xinhua) — Vereshchuk, koridorlardan ikisinin Ukraynalı sivillerin Rusya güçleri tarafından ele geçirilen Zaporijya bölgesinin güneyindeki Melitopol ve Enerhodar şehirlerinden kaçmasını sağlamak için kurulduğunu belirtti. Vereshchuk, bir diğer insani koridorun da Donetsk bölgesinin doğusunda, aktif çatışmaların sürdüğü Mariupol kentinden insanları tahliye etmek için kurulduğunu ifade etti.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
Xinhua / Genel