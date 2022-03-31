Ukrayna'da İnsani Koridorlar Kuruldu - Haberler

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Ukrayna'da İnsani Koridorlar Kuruldu

Xinhua - Genel
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Ukrayna'da İnsani Koridorlar Kuruldu

ZAPORİJYA, 31 Mart (Xinhua) — Vereshchuk, koridorlardan ikisinin Ukraynalı sivillerin Rusya güçleri tarafından ele geçirilen Zaporijya bölgesinin güneyindeki Melitopol ve Enerhodar şehirlerinden kaçmasını sağlamak için kurulduğunu belirtti. Vereshchuk, bir diğer insani koridorun da Donetsk bölgesinin doğusunda, aktif çatışmaların sürdüğü Mariupol kentinden insanları tahliye etmek için kurulduğunu ifade etti.

ZAPORİJYA, 31 Mart (Xinhua) — Vereshchuk, koridorlardan ikisinin Ukraynalı sivillerin Rusya güçleri tarafından ele geçirilen Zaporijya bölgesinin güneyindeki Melitopol ve Enerhodar şehirlerinden kaçmasını sağlamak için kurulduğunu belirtti. Vereshchuk, bir diğer insani koridorun da Donetsk bölgesinin doğusunda, aktif çatışmaların sürdüğü Mariupol kentinden insanları tahliye etmek için kurulduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde bir kadın kocasıyla vedalaşmasının ardından ağlıyor, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde bir kadın tahliye edilmeyi bekliyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde bir çift vedalaşıyor, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde bir çocuk tahliye edilmeyi bekliyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)

Xinhua / Genel

Zaporijya, 31 Mart, Rusya, Mart, Genel, Haberler

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