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UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gitti

Genel Haberleri

UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gittiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gitti.

UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Haberler

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