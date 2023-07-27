UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gitti
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UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gittiİstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gitti.
UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gitti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam oy çokluğuyla alt komisyona gitti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel