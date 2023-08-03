Ağustos UKOME toplantısı ne zaman, başladı mı, bitti mi? İBB UKOME toplantı ne zaman yapılacak, kararlar neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşımda talep ettiği yüzde 57,07 zam teklifi, alt komisyona gönderilmek üzere yeniden değerlendirildi. Ağustos ayı toplantısında alınacak kararlar merakla bekleniyor. Peki, UKOME toplantısı ne zaman? Ağustos UKOME toplantısı başladı mı, bitti mi? İBB UKOME toplantı ne zaman yapılacak, kararlar neler? Detaylar haberimizdedir…

UKOME'den çıkacak olan karar doğrudan nihai tüketiciyi etkileyecek. Ulaşıma yapılması istenen zam oranında uzlaşamayan taraflar Ağustos ayında yeniden bir araya gelecek. Peki, UKOME toplantısı ne zaman? Ağustos UKOME toplantısı başladı mı, bitti mi? İBB UKOME toplantı ne zaman yapılacak, kararlar neler? İşte detaylar…

UKOME TOPLANTISI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin gözden geçirilmesi gündeme geldi. Ancak, istenilen zam oranlarında anlaşmaya varılamadığı için toplu ulaşım ücretlerine ilişkin karar, Ağustos ayı toplantısına ertelendi. İBB yönetimi, enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07 zam yapmayı teklif etmişti. Diğer yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam önerisinde bulunmuştu.

İBB UKOME TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK, KARARLAR NELER?

Toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam konusunda anlaşma sağlanamayınca teklifler alt komisyona çekildi. Bu nedenle, toplu ulaşıma zam kararı Ağustos ayında tekrar değerlendirilecek. İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi gibi toplu ulaşım araçlarının ücret tarifeleri, Ağustos ayının son haftasında yapılacak UKOME toplantısında netleşecek.