2021 Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları soruluyor. Peki, Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli? Uğurtan Dora hayatı ve biyografisi nedir?

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora'nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Peki, Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli? Uğurtan Dora hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UĞURTAN DORA KİMDİR?

Gönüllüler takımı yarışmacısı 7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin lisans bölümünü kazandı.

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora'nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora'nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50'dan fazla reklamda rol almıştı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan yarışmacının lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik görevini üstlendi. Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.