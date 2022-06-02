Uğurhan Kuş kimdir? Uğurhan Kuş hangi görevlerde bulundu? - Haberler

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Uğurhan Kuş kimdir? Uğurhan Kuş hangi görevlerde bulundu? İşte, detaylar…

UĞURHAN KUŞ KİMDİR?

Uğurhan KUŞ - Bakan Yardımcısı

1973 yılında Sivas'ta doğan Uğurhan Kuş, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Kuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütmekteyken 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Uğurhan Kuş, evli ve üç çocuk babasıdır

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