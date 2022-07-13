Türkiye Jokey Federasyonu'nun genç apranti Uğurcan Demirbaş'ın başına gelen elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından hayatı merak edildi. Peki, Uğurcan Demirbaş kimdir? Uğurcan Demirbaş kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Uğurcan Demirbaş branşı nedir? İşte detaylar haberimizde...

UĞURCAN DEMİRBAŞ KİMDİR?

2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ'NDEN MESAJ

Türkiye Jokey Federasyonu (TJK), Uğurcan Demirbaş için resmi sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayınlayarak, "Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.