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Uğurcan Çakır Trabzonspor maçında yok mu, neden yok, sakatlandı mı? Uğurcan Çakır TS-GS derbi maçında olmayacak mı, neden yok?

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Uğurcan Çakır Trabzonspor maçında yok mu, neden yok, sakatlandı mı? Uğurcan Çakır TS-GS derbi maçında olmayacak mı, neden yok?

Uğurcan Çakır bugünkü Trabzonspor - Galatasaray derbi maçında ilk 11'de yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Uğurcan Çakır Trabzonspor maçında yok mu, neden yok? Uğurcan Çakır TS-GS derbi maçında olmayacak mı, neden yok? Uğurcan Çakır maçta niye yok? merak etti. İşte detaylar...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Uğurcan Çakır sakatlandı. Uğurcan Çakır Trabzonspor maçında yok mu, neden yok, sakatlandı mı? Uğurcan Çakır TS-GS derbi maçında olmayacak mı, neden yok? Uğurcan Çakır maçta niye yok?

UĞURCAN ÇAKIR TS-GS MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi kaleci Uğurcan Çakır sakatlandı. Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Milli kaleci, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI MI?

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Uğurcan Çakır, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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