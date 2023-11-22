EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Takımın mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan milli eldiven Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Uğurcan Çakır sağlık durumu nasıl oldu, sakatlığı geçti mi, son durum ne? Galler maçında sakatlanan Uğurcan Çakır iyileşti mi? İşte detaylar…

Uğurcan Çakır sağlık durumu nasıl oldu, sakatlığı geçti mi, son durum ne? Galler maçında sakatlanan Uğurcan Çakır iyileşti mi?

EURO 2024'e katılmayı daha önce garantileyen A Milli Takım, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı. Karşılaşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik veSpor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcularla görüştü. Erdoğan, Uğurcan Çakır'a özel olarak durumunu sordu.Peki, Uğurcan Çakır sağlık durumu nasıl oldu, sakatlığı geçti mi, son durum ne? Galler maçında sakatlanan Uğurcan Çakır iyileşti mi? İşte detaylar…

UĞURCAN ÇAKIR SAĞLIK DURUMU NASIL OLDU, SAKATLIĞI GEÇTİ Mİ, SON DURUM NE?

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır ile konuşan Erdoğan, "Ne oldu sana ya?" diye sordu. Milli eldiven, rakibin dizinin geldiğini belirtirken, Erdoğan da "Allah şifa versin" dedi.

GALLER MAÇINDA SAKATLANAN UĞURCAN ÇAKIR İYİLEŞTİ Mİ?

Mücadelede 16. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde, Uğurcan Çakır yerde kaldı çünkü sol ayağını sağlam bir şekilde basamadı. Topa ulaşmak için havaya yükseldiğinde, rakibinin dizi sol dizinin arkasına çarptı. Sağlık ekibi hemen müdahale etti ve deneyimli kalecinin tedavisini gerçekleştirdi. Bir süre daha oyun içinde kalan Çakır, 33. dakikada kendisini yere bıraktı ve devam edemeyeceğini belirtti.

Sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır oyuna girdi.