Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedir, ciddi mi? Sakatlık son durumu!

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Galller ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin kulüp açıklama yaptı. Peki, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedir, ciddi mi? Uğurcan Çakır'ın sakatlığında son durum!

Uğurcan Çakır'ın sakatlığında son durum! A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Galller ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin kulüp açıklama yaptı. Peki, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedir, ciddi mi? Uğurcan Çakır'ın sakatlığında son durum haberimizde...

UĞURCAN ÇAKIR'IN SAKATLIĞINDA SON DURUM

Trabzonspor, A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Uğurcan Çakır ile ilgili bilgi verdi. Kulüpten yapılan açıklamada milli eldivenin sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.