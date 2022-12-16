Galatasaray'da Muslera'nın yerini alması için kulüp tarafından görüşmeler gerçekleştirilirken dikkat çeken isimlerden birisi de Uğurcan Çakır oldu. Duyumlarından ardından sarı kırmızılı taraftarlar, Uğurcan Çakır Galatasaray'a mı geliyor? Sorusunu araştırıyor. Peki, Uğurcan Çakır Galatasaray'a mı geliyor? Uğurcan Çakır Galatasaray'a mı gelecek?

2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Muslera'nın yerine hangi oyuncu ile anlaşılacağı araştırılıyordu. Haberlerin ardından gündeme gelen isimlerden birisi de Trabzonspor'da gösterdiği performans ile tanınan Uğurcan Çakır oldu. Bu haberimizde merak edenler için Uğurcan Çakır Galatasaray'a mı geliyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, Uğurcan Çakır Galatasaray'a mı geliyor? Uğurcan Çakır Galatasaray'a mı gelecek?

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY'A MI GELİYOR?

TFF'nin yabancı sınırı kuralı nedeniyle Türk kaleci tercih edileceği düşünülüyor. Daha öncesinde Burak Yılmaz ve Selçuk İnan gibi önemli isimlerin transferleri için Trabzonspor ile olumlu ilişkiler kuran sarı-kırmızılı yetkililer, sezon sonunda Uğurcan Çakır için masaya oturacak.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996'da Antalya'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan genç kaleci, 13 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve futbola da burada, Çekmeköyspor'un alt yapısında başladı.Uğurcan Çakır, 2008-2009'de Çekmeköyspor'da oynadı. Sonraki sezon 2010-2011'de Yamanspor takımına geçti. 2012-2013 sezonunda ise 1461 Trabzon alt yapısına transfer oldu.Uğurcan Çakır, sonraki yıllarda sırasıyla Trabzonspor U17, U19, U21 takımlarında forma giydi. A takımına 2014 yılında yükselen genç kaleci, 2015-2016 yılında bir seneliğine kiralık olarak 1461 Trabzon'a transfer oldu.