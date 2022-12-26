Uğur Yanıkel öldü mü? Uğur Yanıkel neden öldü? Uğur Yanıkel kimdir?

Halk TV YouTube koordinatörü Uğur Yanıkel, geçtiğimiz akşam Beşiktaş'ta bir sokakta baygın halde bulundu. Yanıkel'in tedavisi kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde devam etti. Sevenleri ise Uğur Yanıkel öldü mü? Uğur Yanıkel neden öldü? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde.

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, geçtiğimiz akşam İstanbul Beşiktaş'ta bir sokakta baygın hâlde bulundu. Sevenlerini endişelendiren haberin ardından ise arama motorlarında Uğur Yanıkel öldü mü? Uğur Yanıkel neden öldü? soruları aratıldı. Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

UĞUR YANIKEL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, dün akşam İstanbul Beşiktaş'ta bir sokakta baygın hâlde bulunmasının ardından kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yanıkel'in cenazesi, Okmeydanı Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Ardahan'a gönderildi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucunda belli olacak Yanıkel için bugün, Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Yanıkel'in ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Yanıkel'in cenazesi, törenin ardından defin işlemleri için memleketi Ardahan'a gönderildi.

UĞUR YANIKEL KİMDİR?

Uğur Yanıkel, 11 Şubat 1995'te Ardahan'da doğdu. Ailesiyle İstanbul'a taşındıktan sonra ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Yanıkel, lise ve üniversite yıllarında şiir yazdı, dergi çıkardı, editörlük yaptı. 2019 yılında Halk TV'de gazeteciliğe başlayan Yanıkel, kanalın TV'nin YouTube koordinatörlüğünü yapıyordu.