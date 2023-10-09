Uğur Vergili kimdir, tutuklandı mı?
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Son dönemde gündemde olan isimlerden biri olan Uğur Vergili, İstanbul merkezli 7 ilde 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda yakalandı. Samsunlu olan Vergili, Vezirköprü İlçesi nüfusuna kayıtlı ve burada doğmuştur. Çok sayıda inşaat projesine imza atan Vergili, büyük çaplı projelerle tanınmaktadır.
İstanbul merkezli 7 ilde 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda firari olarak aranan Uğur Vergili, yakalandı. Peki, Uğur Vergili kimdir?
UĞUR VERGİLİ KİMDİR?
Samsun'lu olan Uğur Vergili. Samsun Samsun'un Vezirköprü İlçesi nüfusuna kayıtlı ve Vezirköprü'de doğmuştur
Çok sayıda inşaat projesine imza atan Vergili, büyük çaplı rojelerle tanınmaktadır.
UĞUR VERGİLİ TUTUKLANDI MI?
İstanbul merkezli 7 ilde 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda firari olarak aranan Başkent İnşaat'in sahibi Uğur Vergili, yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda Vergili, Çekmeköy'de kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.