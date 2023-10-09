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Uğur Vergili kimdir, tutuklandı mı?

Son dönemde gündemde olan isimlerden biri olan Uğur Vergili, İstanbul merkezli 7 ilde 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda yakalandı. Samsunlu olan Vergili, Vezirköprü İlçesi nüfusuna kayıtlı ve burada doğmuştur. Çok sayıda inşaat projesine imza atan Vergili, büyük çaplı projelerle tanınmaktadır.