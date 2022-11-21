Uğur Şalvarcıoğlu kimdir? Uğur Şalvarcıoğlu (TRAFİK KAZASI) sağlık durumu ne?

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenilirken Uğur Şalvarcıoğlu kimdir ve Uğur Şalvarcıoğlu sağlık durumu ne merak edildi.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarptı. Yaralıların arasında oyuncuların yer aldığı öğrenildi, Üzücü haber sonrası Uğur Şalvarcıoğlu kimdir? Uğur Şalvarcıoğlu sağlık durumu ne merak edildi.

UĞUR ŞALVARCIOĞLU (TRAFİK KAZASI) SAĞLIK DURUMU NE?

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.