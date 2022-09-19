Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz yüz olan Uğur Pektaş, Arka sokaklar dizisinde uzun yıllar yer almıştı. Büyük hayran kitlesine hakim olan Uğur Pektaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı instagram paylaşımı ile dikkatleri çekti. Uğur Pektaş mahrem görüntü paylaşımı ne? Uğur Pektaş'ın instagram paylaşımı ne?

Oyunculuğu ile ilgiyi üzerine çeken Uğur Pektaş, birçok çeşitli projelerde yer aldı. Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Uğur Pektaş'ın İnstagram hesabında 92.6 bin takipçisi var. Hayranları ve takipçiler ile paylaşmak için sosyal medya hesabına paylaşım yapan Uğur Pektaş dikkatleri üzerine çekti. . Uğur Pektaş mahrem görüntü paylaşımı ne? Uğur Pektaş'ın instagram paylaşımı ne?

UĞUR PEKTAŞ MAHREM GÖRÜNTÜ PAYLAŞIMI NE?

"Çok derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine...

İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi...

"Çok derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine...

İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi..."sözleri ile mahram paylaşıp yapan sosyal medya kullanıcılarına seslendi.

Uğur Pektaş'ın instagram paylaşımı

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş (d. 16 Nisan 1979, İstanbul), Türk oyuncudur. Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir.

Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür.

Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu kadrosuna dahil olmuştur. 301. bölümde diziye girecektir.

Diziler

Kurtlar Vadisi Pusu 2016

Arka Sokaklar 2006 2009 2010-2014 2015 Murat Ateş

Kuşdili 2006 Orhan

Düşler ve Gerçekler 2005 Orhan