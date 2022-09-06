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Uğur Pektaş 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş kaç yaşında, kimdir merak ediliyor. Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli? Uğur Pektaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş (d. 16 Nisan 1979, İstanbul), Türk oyuncudur. Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir.

Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür.

Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu kadrosuna dahil olmuştur. 301. bölümde diziye girecektir.

Diziler

Kurtlar Vadisi Pusu 2016

Arka Sokaklar 2006 2009 2010-2014 2015 Murat Ateş

Kuşdili 2006 Orhan

Düşler ve Gerçekler 2005 Orhan