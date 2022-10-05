Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Uğur Pektaş yeni proje haberleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yeni dizisinin ne olacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Uğur Pektaş'ın dizisinin ne zaman başlayacağını ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Uğur Pektaş dizisi ne zaman başlayacak? Uğur Pektaş hangi dizide oynuyor? İşte detaylar...

Arka Sokaklar dizisi ve Survivor yarışmasıyla adını geniş çevrelere duyuran oyuncu Uğur Pektaş, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü oyuncu yeni proje haberiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yeni dizisinin ne olacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Uğur Pektaş'ın dizisinin ne zaman başlayacağını ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Uğur Pektaş dizisi ne zaman başlayacak? Uğur Pektaş hangi dizide oynuyor? Detaylar haberimizde...

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir.

Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür.

Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu kadrosuna dahil olmuştur. 301. bölümde diziye girecektir.

Diziler

Kurtlar Vadisi Pusu 2016

Arka Sokaklar 2006 2009 2010-2014 2015 Murat Ateş

Kuşdili 2006 Orhan

Düşler ve Gerçekler 2005 Orhan

UĞUR PEKTAŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Snob Magazin'de yer alan habere göre gazeteci Arif Hür, "Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Uğur Pektaş, 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.