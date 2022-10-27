Köy Havası ve Yadigar isminde iki albümü bulunan Uğur Önür günümüzde TRT İstanbul Radyosu'nda Kabak Kemane sanatçısı olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Hayatı araştırılan Uğur Önür merak ediliyor. Peki, Uğur Önür kimdir? Uğur Önür kaç yaşında, nereli,? Uğur Önür hayatı ve biyografisi nedir?

Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman ve müzik eğitimi almıştır. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nden mezun olmuştur. Peki, Uğur Önür kimdir? Uğur Önür kaç yaşında, nereli,? Uğur Önür hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UĞUR ÖNÜR KİMDİR?

1987 doğumlu Uğur Önür'ün amcası Kabak Kemane çaldığı için ondan etkilenmiş ve küçük yaşlarda müziğe ilgi duymuştur.

Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman ve müzik eğitimi almıştır. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Bugüne kadar bir çok yurt içi ve yur dışı konserlerinde yer almıştır. Arıca bir çok albüm, televizyon programı ve film müziğinde kemane icra etmiştir. Köy Havası ve Yadigar isminde iki albümü bulunan Uğur Önür günümüzde TRT İstanbul Radyosu'nda Kabak Kemane sanatçısı olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Aslen Burdur Kuzköy Köyü nüfusuna kayıtlıdır.