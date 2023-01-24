Ankara'da bombalı saldırı sonucu öldürülen Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu'nun ölümünün üzerinden 30 yıl geçti. Türkiye'de Gazetecik diyince akılara ilk gelen isimlerden biri olan Gazeteci Uğur Mumcu yaptığı haberler ile Türk basınına damgasını vurmuştu. Başarılı Gazetecinin hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Uğur mumcu kimdir? Uğur Mumcu nasıl öldü? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Uğur Mumcu'nun kızından dikkat çeken mesaj: 30 yıl önce 11 yaşındaydım, 41 yaşımdayım, halen bombayı koyanı ve emri vereni bilmiyoruz

Türk basınına damgasını vurmuş mesleki kariyerinde sayısız ulusal ve uluslar arası ödül kazanan. Türkiye'de Gazetecik diyince akılara ilk gelen isimlerden biri olan Gazeteci Uğur Mumcu yaptığı haberler ile Türk basınına damgasını vurmuştu. Uğur Mumcunun hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Uğur mumcu kimdir? Uğur Mumcu nasıl öldü? Uğur Mumcu neden ölçülürdü? Detaylar haberimizde...

UĞUR MUMUCU KİMDİR?

22 Ağustos 1942'de, Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi ile Nadire Mumcu'nun dört çocuğundan biri olarak Kırşehir'de dünyaya gelen Uğur Mumcu, ailesinin Ankara'ya taşınması üzerine ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1965'te mezun olan Mumcu, öğrencilik yıllarında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Türk Sosyalizmi" makalesiyle "Yunus Nadi Ödülü"nü aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanlığını yapan Uğur Mumcu, Milliyet gazetesinde incelemeler kaleme aldı.

Uğur Mumcu, 12 Mart 1971 dönemindeki bir yazısında kullandığı "ordu uyanık olmalı" sözleriyle, "orduya hakaret etmek" ve "sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Mamak Askeri Cezaevi'nde birçok aydınla bir yıla yakın tutuklu kalan, yargılandığı davada 7 yıl hapse mahkum edilen Uğur Mumcu, kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine tahliye edildi.

Serbest bırakılmasının ardından askere alınan Uğur Mumcu, askerliğini "yedek subay" olarak yapması gerekirken, kendi tabiriyle "sakıncalı piyade" olarak tamamladı. Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim gören Uğur Mumcu, 1973'te okul yönetimi tarafından "kötü hal ve düşünce sahibi" suçlamasıyla "er" çıkarıldı ve Ağrı Patnos'a yollandı.

Askerlikten sonra üniversitedeki görevinden ayrılan Uğur Mumcu, profesyonel gazeteciliğe 25 Şubat 1974'te Yeni Ortam gazetesinde "Anarşist!.." başlıklı yazısıyla başladı. Köşe yazılarında hem sorunları dile getiren hem de hukuka aykırı ve yasa dışı uygulamaların üstüne giden Uğur Mumcu, yazdığı kitaplarla da ses getirdi.

Güldal Homan ile 19 Temmuz 1976'da evlenen Uğur Mumcu'nun bir oğlu (Özgür) ve bir kızı (Özge) oldu. Usta gazetecinin 1977'de yayımlanan "Sakıncalı Piyade" kitabı tiyatroya uyarlandı ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yüzlerce kez sahnelendi.

Uğur Mumcu, terörün silah kaçakçılığıyla ilişkisini ortaya koymak ve bu yönde kamuoyu oluşturmak için 1981'de "Silah Kaçakçılığı ve Terör" kitabını okurlarıyla buluşturdu. Papa 2. Jean Paul'e düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin Mehmet Ali Ağca ve bağlantıları hakkında araştırma yapan Mumcu'nun, "Rabıta" ve "12 Eylül" kitapları 1987'de, önemli araştırmalarından kabul edilen "Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925" eseri ise 1991'de yayımlandı.

UĞUR MUMUCU NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu (22 Ağustos 1942, Kırşehir - 24 Ocak 1993, Ankara), Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar. 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta bağlı olarak öldü.

UĞUR MUMCU NEDEN ÖLDÜLÜRDÜ?

Ergenekon Davası sanıklarından Ümit Oğuztan, iddianamede yer alan ifadesinde Uğur Mumcu'nun, seri numarası silinmiş ve Kürdistan Demokratik Partisi lideri Celal Talabani'ye götürülen silahlarla ilgili araştırması nedeniyle öldürüldüğünü iddia etti. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.