Twitter'da gündeme gelen isimlerden biri Uğur Kutay oldu. Yaşanan olayların ardından sosyal medyada Uğur Kutay'ın adını duyanlar kim olduğuna dair araştırmalarına başladı. Peki, Uğur Kutay kimdir? Uğur Kutay kaç yaşında, nereli? Uğur Kutay neden gündemde? Uğur Kutay hayatı ve biyografisi nedir?

Uğur Kutay'ın kim ve nereli olduğu soruları, ders verdiği Yıldız Teknik Üniversitesinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Peki, Uğur Kutay kimdir? Uğur Kutay kaç yaşında, nereli? Uğur Kutay neden gündemde? Uğur Kutay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UĞUR KUTAY KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi olan Uğur Kutay, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi- Sinema-Tv Bölümü mezunudur. Aynı bölüm üzerinde yüksek lisansını tamamlayan Kutay, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden yeterliliğini almıştır.

Fotoğraf, sinema, tiyatro, sanat, mimarlık, sanat kuramları üzerine eserler yazmaktadır. Aynı zamanda BirGün gazetesinde yazardır.

KİTAPLARI

Andrei'in Bakışı Tarkovsky Sineması'nda Psikanalitik-Semiyolojik Açılımlar,

Gerçeklik Krizi ve Belgesel Sinema,

Gerçeği Öldüren Kamera,

Sinema - Politik

UĞUR KUTAY NEDEN GÜNDEMDE, NE YAPTI?

Medyada yer alan iddialara göre Senaryo Yazımı dersi esnasında bir öğrencisiyle tartışma yaşayan Kutay şikayet edildi. Üniversite yönetimi tarafından kendisine 'dini değerlere hakaret' suçlamasıyla soruşturma açıldı.