Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında yapılacak olan asgari ücret, memur ve emekli zammı öncesi Yüksek Hakem Kurulu'na 3 yeni isim atadı. Peki, Uğur Kızılca kimdir? Uğur Kızılca kaç yaşında, nereli? Uğur Kızılca hayatı ve biyografisi!

Uğur Kızılca kimdir? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında yapılacak olan asgari ücret, memur ve emekli zammı öncesi Yüksek Hakem Kurulu'na 3 yeni isim aramasının ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Bundan böyle Hakem Kurulu'nda Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak görev alacak. Peki, Uğur Kızılca kimdir? Uğur Kızılca kaç yaşında, nereli? Uğur Kızılca hayatı ve biyografisi!

UĞUR KIZILCA KİMDİR?

Aslen Tokat Erbaalı olan Uğur Kızılca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Uğur Kızılca, Kızılca Avukatlık Bürosu'nu yürütmektedir. Yüksek Hakem Kurulu, Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı Bakanlar Kurulu Temsilciliği gibi görevlerde bulunmuştur. Ayrıca; 15 Temmuz davasında FETÖ terör örgütünü yargı önünde yargılatmış, Akıncı Üssünde FETÖ davaları soruşturmalarını bizzatyürütmüştür. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca, yedek üyeliklerine ise Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.