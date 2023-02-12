Masterchef isimli yarışmada şampiyon olan Uğur Kardaş, yardım için gittiği deprem bölgesinden paylaştığı video ile gündeme geldi. Duyulan iddiaların ardından Uğur Kardaş tutuklandı mı? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Uğur Kardaş tutuklandı mı? Masterchef Uğur neden tutuklandı? Uğur Kardaş tutuklanma sebebi ne?

Uğur Kardaş, yardım için gittiği deprem bölgesinden bir video paylaşarak, "İnşaatın altından cansız beden çıkıyor. Bu cansız bedeni arkaya ayırıyorlar. Afganlı biri geliyor onun kolunu kesiyor altınlarını alıyor" ifadelerini kullandı. Daha sonra ortaya çıkan iddialar nedeniyle Uğur Kardaş tutuklandı mı? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Peki, Uğur Kardaş tutuklandı mı? Masterchef Uğur neden tutuklandı? Uğur Kardaş tutuklanma sebebi ne?

UĞUR KARDAŞ TUTUKLANDI MI?

Instagram hesabından bu olayı anlattığı bir video paylaşan Kardaş, şu cümleleri kullandı: "İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor onun kolunu kesiyor altınlarını alıyor. Çevik Kuvvet koruyor tabi. Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok, ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım Afgan'ın biri gelsin. Ya ben var ya yemin ederim anlamıyorum"

İddiaların asılsız çıkması sonucunda Kardaş emniyet güçlerince Adıyaman'da havalimanında gözaltına alındı. Kardaş, iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı beyanında bulundu.

"İDDİASINI KANITLAYACAK BİR DELİLİN OLMADIĞI ŞEKLİNDE BEYANDA BULUNDU"

Emniyet Müdürlüğünden Uğur Kardaş hakkında yapılan açıklamada ise şu cümleler kullanıldı: "Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, birkaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur."

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Kardaş, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklandı.